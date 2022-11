Ultime Notizie Roma del 23-11-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non la strage in America diverse persone sono morte altre sono rimaste ferite In seguito a una sparatoria in un supermercato in Virginia lo riferiscono le autorità locali ad aprire il fuoco sarebbe stato il direttore del centro commerciale che fa rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita un portavoce della polizia Leo così sti non ha quantificato il numero di morti fermato che momento non sono più di 10 a Gerusalemme una persona morta altre 19 sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione in una stazione centrale degli autobus secondo quanto riferiscono i media israeliani le cause al momento non sono ancora note le forze di polizia Italiane che parlano di possibili attacchi palestinesi hanno avviato indagini vista del terrorismo non è stata ancora esclusi i ...