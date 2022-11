Ultime Notizie – Nuovo terremoto oggi in mare davanti alle Marche

(Di mercoledì 23 novembre 2022)al largo delle. A rilevarlo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa, di magnitudo 3.6, è stato registrata2:59 con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità presso la costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino). Pochi minuti dopo,3.03 sempre nella stessa zona è stata avvertita un’altra scossa di magnitudo 2.3 a una profondità di 9 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

L'ospedale preso di mira si trova a Vilnianska, vicino alla città di Zaporizhzhia. Il ministero dell'Interno ucraino afferma che le forze russe hanno rapito diversi sindaci nell'oblast di Kherson, ...La guerra tra Ucraina e Russia è arrivata al 273esimo giorno. I timori sugli attacchi russi nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono stati stemperati dall'Agenzia internazionale per l'... Guerra Ucraina Russia, le news. Bombe russe su reparto maternità, ucciso neonato. LIVE Lo si trova dappertutto, anche nelle bevande «zero». Che sono «ingannevoli, creano dipendenza e, studi scientifici alla mano, contribuiscono a favorire l’insorgenza di patologie importanti». Ecco perc ...In Ucraina sono stati predisposti più di 4mila «Punti di invincibilità», il cui lavoro sarà attivato in caso di prolungata interruzione di corrente in caso di nuovi massicci attacchi russi alle ...