Ultime Notizie – Novartis Italia presenta il primo report di sostenibilità

(Di mercoledì 23 novembre 2022) E’ statoto oggi, nell’ambito della XXXIX Assemblea annuale dei Comuni (Anci) in corso a Bergamo, ildidi. In un unico documento – organizzato in base alle ‘4p’ di pazienti, polis, persone e pianeta – l’azienda farmaceutica illustra il suo impegno ‘prima e oltre il farmaco’, coniugando la strategia per raggiungere gli obiettivi didell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e il proprio contributo alle priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Già oggi questa visione – spiega una nota diffusa dal gruppo – si concretizza in valore sociale condiviso, con un impatto totale generato dalle attività dinel Paese pari a 734 milioni di euro di contributo ai ...

Il Sole 24 ORE

In tutto il territorio regionale si contano, dunque, 4.458 cittadini attualmente alle prese con il Covid, di cui 489 individuati nelle24 ore. I guariti, invece, sono stati 561. Resta stabile ...Ma a quale prezzo' CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...