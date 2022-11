Ultime Notizie – Esplosioni a fermate autobus Gerusalemme | almeno un morto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Duepresso duedell’all’ingresso dihanno causato questa mattina la morte di una persona ed il ferimento di altre 13. Lo riferiscono la polizia e le squadre di soccorso giunte sul posto. Le forze di sicurezza hanno definito le dueattentati terroristici. Lo riporta il Times of Israel. La prima deflagrazione è avvenuta vicino all’ingresso occidentale di Givat Shaul poco dopo le 7. Undici persone che si trovavano alla fermata sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Uno dei feriti è successivamente deceduto in ospedale. La seconda esplosione è avvenuta dopo le 7.30 all’ingresso di Ramot. Tre persone sono rimaste leggermente ferite. A causare le due deflagrazioni sarebbero stati due ordigni lasciati all’interno di borse. Adnkronos, ENTD, ...

