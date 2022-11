Ultime Notizie – Covid Italia | si inverte trend ricoveri | +24 | 2% in una settimana

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Cambia segno la curva dei. I pazienti in ospedale con infezione da Sars-Cov-2 tornano a salire: in unail numero dei ricoverati è cresciuto del 24,2%. È quanto emerge dal report degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione Asl e ospedali. In particolare, aumentano del 22,2% i pazienti nei repartiordinari e subiscono un balzo, fin quasi a raddoppiare – pur a fronte di numeri molto limitati, quindi con impatto limitato – i ricoverati in terapia intensiva. Si tratta del primo significativo incremento, al di là di qualche lieve assestamento verificatosi ad ottobre, dopo quattro mesi quasi continui di calo progressivo dei posti letto occupati negli ospedali, si evidenzia nel report. Crescono sia i pazienti ricoverati ‘per’, ovvero coloro ...

