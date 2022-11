Ultime Notizie – As Roma | Solbakken firma fino al 2027

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ora è ufficiale: Olasarà un giocatore dellaa partire dal gennaio 2023. Il norvegese indosserà la maglia numero 18. Lo ha annunciato il club giallorosso con una nota sul proprio sito web. “L’ASè lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Olaa decorrere dal 2 gennaio 2023. Il 24enne norvegese hato un contratto che lo legherà al Clubal 30 giugno”. “Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore dellae finalmente ora è realtà”, ha dichiaratonella sua prima intervista in giallorosso. “Lami ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per ...

Il Sole 24 ORE

Trovate tutte lesulla serie tv nella nostra scheda .Il rapporto, pubblicato su Twitter, sottolinea che non si hannodi attacchi con droni in ... nuovi attacchi russi nel Donetsk Un civile è morto e altri otto sono rimasti feriti nelle24 ... Ucraina ultime notizie. Kiev accusa: i russi hanno rapito sindaci oblast Kherson Assassinato dal suo stesso padre un uomo nell'astigiano, questa mattina. Sul posto stanno indagando i Carabinieri ma non si conosce ancora alcun dettagli sull'episodio.Aumentano nuovi casi di Covid-19 (208.346 vs 181.181) e si registra un live calo dei decessi (533 vs 549). In aumento anche i casi attualmente positivi… Leggi ...