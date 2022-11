Ue | attacco hacker a sito Parlamento Ue

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – IlInternet delEuropeo è attualmente “colpito dall’esterno, a causa di elevati livelli di traffico esterno. Il traffico è connesso ad undi tipo Ddos (Distributed Denial Of Service). I servizi delEuropeo stanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile”. Ne dà notizia via social il portavoce dell’Aula, Jaume Duch Guillot. Poche ore fa l’Aula ha approvato a maggioranza una risoluzione che definisce la Russia uno Stato che sostiene il terrorismo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

