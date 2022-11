Udienza generale | Papa | Come distinguere le vere consolazioni dalle false?

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel discernimento non c’è mai desolazione senza consolazione. Lo ha sottolineatoFrancesco durante l’, proseguendo il ciclo di catechesi avviato un mese fa. I grandi santi hanno vissuto tutti in modo diverso il loro rapporto con Dio, sempre però accomunati da un rapporto affettuoso e filiale con Lui.una goccia d’acqua su L'articolole? proviene da La Luce di Maria.

Nell'del mercoledì a San Pietro Papa Francesco ha speso alcune importanti parole sui Mondiali di calcio del Qatar in corso in questi giorni: 'Desidero inviare il mio saluto ai giocatori, ...Così Papa Francesco durante l'. Sabato l'anniversario del "genocidio dell'Holodomor,lo sterminio per la fame del 1932 - 33 causato artificialmente da Stalin. Preghiamo per le vittime (...Città del Vaticano, 23 nov.(Adnkronos) - Il Papa, all udienza generale, invia il suo saluto " ai giocatori, ai tifosi e agli spettatori che seguono da vari continenti i campionati mondiali di calcio..I Mondiali di calcio in Qatar "possano essere occasione di incontro e di armonia tra le nazioni, favorendo la fratellanza e la pace tra i popoli". Lo ha affermato Papa Francesco durante l'udienza gene ...