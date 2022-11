Ucraina | Parlamento Ue “Russia Stato sponsor del terrorismo”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lasta commettendo crimini di guerra e sta usando “mezzi terroristici” contro l'. A sostenerlo è ilEuropeo, che con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni ha approvato una risoluzione non legislativa.Il testo propone di isolare ulteriormente laa livello internazionale, chiudere e bandire le istituzioni statali russe nell'Ue che diffondono propaganda e completare il nono pacchetto di sanzioni contro Mosca.Gli eurodeputati sottolineano che “gli attacchi e le atrocità intenzionali delle forze russe e dei loro delegati contro i cittadini, la distruzione delle infrastrutture civili, e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario sono tutti atti di terrore e crimini di guerra”. Per questo, dichiarano la...

( IL CONFLITTO IN, LIVEBLOG - LO SPECIALE ) I contenuti Nel testo ilinvita l'Ue a creare un quadro giuridico adeguato per riconoscere gli Stati indicati come sponsor del ......umani e del diritto umanitario internazionale costituiscono atti terroristici contro la popolazionee sono crimini di guerra". Lo si legge in una risoluzione approvata oggi dal...STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Russia sta commettendo crimini di guerra e sta usando “mezzi terroristici” contro ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...