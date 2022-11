Ucraina | la morte dei giovani | dal neonato di 2 giorni al ballerino al fronte

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La guerra inmiete vittime innocenti senza sosta. Un bambino nato da 2è morto nella notte fra il 22 e il 23 novembre a causa di un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale vicino a Zaporizhzhia, nell’sud-orientale. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Starukh, come riporta il The Kyiv Independent. L’ospedale preso di mira si trova a Vilnianska. I soccorritori hanno estratto la madre dalla macerie, ancora viva. La donna era ricoverata insieme al figlio nel reparto di maternità, il più danneggiato dalle bombe di Mosca. Nell’attacco sono rimasti feriti anche un ostetrico, trovato sotto le macerie, e due medici. Uno di questi sarebbe in gravi condizioni. I soccorritori dopo il bombardamento russo del reparto di maternità dell’ospedale di ...

RaiNews

... uscito nel 1986, Conquest ha documentato il disegno criminale di Stalin che causò laper ... Durante la guerra civile che seguì la rivoluzione bolscevica, la classe contadina, ...Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di seminare terrore eUn neonato è stato ucciso in un attacco missilistico russo che ha colpito oggi, mercoledì 23 novembre, un ospedale per la maternità a Vilniansk, nel sud-est dell’Ucraina. Il servizio di emergenza stat ...Papa Francesco ricorda lo sterminio stalinista degli ucraini avvenuto durante gli anni Trenta e costato la vita a quasi cinque milioni di persone morte per fame e per la prima volta usa ...