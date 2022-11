Ucraina | la diretta – Kiev | “Missile su un reparto maternità vicino a Zaporizhzhia | ucciso un neonato” Zelensky | “Russia Stato terrorista”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Colpiti un ospedale e un condominio di nove piani” anche a Kupjansk, nella regione orientale di Kharkiv: “Due passanti sono morti”. Il presidente ucraino: “Il nemico cerca ancora di ottenere con il terrore e l’assassinio ciò che non èin grado di ottenere per nove mesi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Guerra Ucraina Russia, le news. Bombe russe su reparto maternità, ucciso neonato. LIVE Guerra in Ucraina, la diretta della giornata. Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di ...Guerra in Ucraina, la diretta della giornata. Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di ...