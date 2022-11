Ucraina | la diretta – Bombe su Kiev | 4 centrali nucleari senza corrente Usa all’Onu | “Putin deciso a ‘congelare’ il Paese”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Attacchi russi sulla capitale dove manca anche l’acqua: tre morti, 20 feriti. Colpito anche reparto maternità, un neonato ucciso. Blackout a Leopoli e in Moldavia. Medvedev: “Abbiamo abbastanza missili per proseguire i raid”. Blinken: “Altri 400 milioni di dollari di aiuti a” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... la descrizione di Charles Addams Mercoledì , la nuova serie Tvda Tim Burton , arriva ...Nati due gemelli da embrioni congelati 30 anni fa 23 Novembre Attualità Aggiornamenti guerra in: ...... che saranno massime in caso di propagandaai minori. Sono previste, con multe dai 50mila ...il ritorno ai cosiddetti 'valori tradizionali' perseguiti dal Cremlino dopo l'invasione dell'Oggi le Azzurre a Scampia per un convegno contro la violenza di genere, domani il duello contro le elvetiche al PalaBarbuto ...Situazione sempre più difficile nel Paese aggredito. Il Parlamento europeo condanna Mosca, reazione degli hacker pro-Cremlino. Strategia di Putin ormai concentrata sullo sfinimento della popolazione ...