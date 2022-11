Ucraina | gli Usa si preparano alla guerra mondiale Noi che facciamo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un articolo pubblicato dgiornalista austrialiana Catlin Johnstone ha analizzato in modo convincente, quanto sconfortante, l’esistenza di un’ampia corrente di pensiero che sostiene che la prospettiva della terza, condotta dall’occidente contro Russia e Cina, sia oramai inevitabile e che occorra prepararsi per tempo a tale eventualità incrementando le spese militari e predisponendo in modo adeguato tutti i necessari apparati bellici, ma anche conducendo una martellante campagna di condizionamento psicologico di massa in stile goebbelsiano per vincere le resistenze opposte dall’opinione pubblica. Catlin Johnstone fa riferimento anche a un articolo molto recente, pubblicato drivista mainstream di relazioni internazionali Foreign Affairs, che è stato significativamente intitolato “Could America Win ...