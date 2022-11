Ucraina | colpito un reparto maternita' vicino Zaporizhzhia | ucciso un neonato

RaiNews

Un attacco missilistico delle truppe russe hail reparto maternità dell'ospedale di Vilnianska vicino a Zaporizhzhia. Lo ha scritto su ... in. 'Un dolore terribile', lo ha definito la ...Un neonato e' morto in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che hail reparto maternita' di un ospedale vicino alla citta' di Zaporizhzhia, nell'sud - orientale. Nell'attacco sono rimasti feriti anche un ostetrico trovato sotto le macerie e due medici,... Parlamento europeo approva risoluzione su Russia Stato terrorista. Morto neonato in un bombardamento - Kiev: morto 13enne per ferite dopo attacco russo a Kherson - Kiev: morto 13enne per ferite dopo attacco russo a Kherson Milano, 23 nov. (askanews) - Un attacco missilistico russo nella città di Vilniansk, ha ucciso un neonato e fa parte di quella che il ...Nove mesi sono passati dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Esattamente la stessa durata della gravidanza di una madre di Vilnianska, vicino alla città di Zaporizhzhia, ...