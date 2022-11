Ucraina | bombardato ospedale vicino Zaporizhzhia | morto un neonato di due giorni

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nelle prime ore di questa mattina un missile russo ha colpito il reparto maternità dell’Vilnianska, nella zona di, provocando la morte di undi appena due. Lo riporta, su Telegram, il governatore della regione, Oleksandr Starukh. La notizia è stata anche rilanciata dal Kyiv Independent. “Il nemico ha deciso ancora una volta di provare a ottenere attraverso il terrore e gli omicidi quello che non è riuscito ad ottenere in nove mesi di invasione dell’”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la notizia del bombardamento. La madre del piccolo è sopravvissuta, l’interoè stato evacuato e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro sul posto per rimuovere le macerie. Ancora civili uccisi a Kupiansk, nella regione ...

RaiNews

