Ucraina | attacco Russia su ospedale vicino Zaporizhzhia | morto neonato

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Un missile russo ha colpito il reparto maternità dell’Vilnianska,, alle prime ore di oggi. A denunciare l’, che ha provocato la morte di un, è su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Starukh. Lo riporta il Kyiv Independent. Intanto il ministero della Difesa britannico ha annunciato il prossimo invio di elicotteri in. Il ministro Ben Wallace ha sottolineato che si tratta del primo invio di elicotteri pilotati dall”inizio dell’invasione russa. Ad essere messi a disposizione delle forze di Kiev saranno tre elicotteri Sea King, il primo dei quali è già arrivato in. L'articolo proviene da Italia Sera.

ilmessaggero.it

Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a unmissilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di un ospedale vicino alla città di Zaporizhzhia, nell'sud - orientale: lo riferisce su Telegram il governatore della ..., bombe russe su reparto maternità Nell'sono rimasti feriti anche un ostetrico trovato sotto le macerie e due medici, uno dei quali è in gravi condizioni, ha detto a Espreso Tv il ... Russia, attacco ucraino al porto di Novorossiysk: flotta nel Mar Nero sempre più in difficoltà Predisposti i Punti di invincibilità che funzioneranno in caso di prolungati blackout dovuti agli attacci di Mosca ...Guerra in Ucraina, la diretta della giornata. Un neonato è morto la notte scorsa in seguito a un attacco missilistico delle forze russe che ha colpito il reparto maternità di ...