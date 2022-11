U17 | amaranto ko di misura dopo sei risultati utili consecutivi

(Di mercoledì 23 novembre 2022)una striscia di sei, l’U17di mister Zito esce sconfitta didal confronto odierno in quel di Lecce. A decidere il match, la rete di Perricci nel primo tempo. Di seguito, il tabellino della gara: UNDER 17 SERIE A E B GIRONE C, 10ª GIORNATA LECCE-REGGINA 1-0 Marcatori: 29’ Perricci Lecce: De Lucci, Pinto, Lamarina (66’ Montagna), Palma, Pavia, Russo (60’ Bitonto), Patarnello (66’ Spataro), Sorino, Perricci, Diop, Metaj (26’ Pulpito). A disposizione: Verdosci, Giacomazzi, Magnati, Colaci. Allenatore: V. Mazzeo Reggina: Sciammarella, Villari, Bombaci (46’ Marcianò (81’ Curulla) ), Morra, Girasole, Simonetta, Simeone (65’ Lafauci), Farcomeni (46’ Pagni), Antoci, Cracchiolo (76’ Cuscinà), Arditi (65’ Kouvriaha). A disposizione: Summa, Seck, ...

