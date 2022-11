Turista travolta da onda mentre scatta una foto | testimone | “Soccorsi impossibili”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “C’erano onde forti che non permettevano di andare a prenderla”. Luigi Perrelli ha ancora negli occhi la scena vissuta questa mattina al Fiordo di Furore dove due turisti argentini sono stati travolti da un’anomalastavanondo unaalla mareggiata. La donna, 36 anni, è morta; il marito, 52 anni, è salvo proprio grazie all’intervento di Perrelli. I tre si erano incrociati sulla spiaggia del fiordo. L’uomo originario della Costiera Amalfitana era a passeggio con il suo cane; i due turisti, partiti da Positano dove soggiornavano, avevano raggiunto uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana per godersi lo “spettacolo” del mare in tempesta. Una furia che è racchiusa nel nome del comune della Divina. La storia narra che in passato quel borgo di circa 700 ...

Niccolò Dainelli per www.leggo.it selfie onde 3 Ennesima tragedia legata al maltempo. Unaargentina di 45 anni è morta dopo essere statada un'onda in Costiera Amalfitana. La donna, di cui l'identità è ancora ...... 51 anni, di Geraci Siculo sono accusati di omicidio colposo per la morte di una... Mentre percorrevano il sentiero, sentirono dei rumori e di colpo la tragedia: la donna vennedalla ...Gli incidenti si sono verificati sulle coste della Campania: un italiano folgorato mentre passeggiava in riva al mare e una turista travolta da un’onda mentre scattava una foto. Quando ancora si ...E' Inés Gomila, la 36enne di origine argentina in vacanza con suo marito, Sebastián Queiroz, in Costiera Amalfitana. Partiti da Córdoba, alloggiavano in un ina struttura ricettiva di Positano. Una vac ...