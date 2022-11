Turista rapinato con spray urticante in centro a Firenze

Assalito econ spray urticante unla notte scorsa a Firenze, in via Cavour, strada centrale. Due uomini lo hanno avvicinato con un pretesto, gli hanno spruzzato lo spray irritante e gli hanno ...Martedì mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo sono stati avvicinati da uninglese il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo lo aveva urtato con violenza facendolo rovinare al suolo colpendolo, altresì, con diversi pugni in varie parti del corpo per poi ...Assalito e rapinato con spray urticante un turista la notte scorsa a Firenze, in via Cavour, strada centrale. (ANSA) ...Disavventura per dei giovani turisti americani che, nella notte tra sabato e domenica a Firenze, sono stati vittime di una tentata rapina. In particolare ...