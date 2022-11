Turista muore travolta da un' onda in costiera amalfitana

Unastraniera, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta travolta da un'onda mentre stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera amalfitana. ...Costiera Amalfitana,stranieraannegata per fotografare un'onda anomala Due turisti stranieri, marito e moglie, erano in vacanza in Costiera Amalfitana e, ammaliati dalla bellezza ...La tragedia è avvenuta nel mare della Costiera Amalfitana, dove una turista straniera è morta annegata dopo aver cercato di fotografare un'onda anomala La tragedia si è consumata nella mattinata di ...- Una turista straniera, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta travolta da un’onda mentre stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera amalfi ...