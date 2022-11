Turchia | è record di armi vendute all’Africa senza vincoli sui diritti umani | così avanza la nuova generazione di signori della guerra

Il Fatto Quotidiano

Nell'asta del 16 novembre, l'indice Borsa Istanbul 100 è salito a un nuovo- 4784 punti. ... L'inflazione in(indice Cpi) a ottobre ha superato per la prima volta in 25 anni l'85% e, ......00 Russia - Bosnia Erzegovina 16:30 United Arab Emirates - Kazakistan 2 - 1 17:00 Burkina Faso - Costa d'Avorio 2 - 1 17:30 Albania - Armenia 2 - 0 18:00- Repubblica Ceca 2 - 1 18:00 Kosovo -... Turchia, è record di armi vendute all’Africa (senza vincoli sui diritti umani): così avanza la nuova… L'operazione però non sembra facile, almeno per l'Inter, visto che il club turco punta a monetizzare una cifra record per la Süper Lig ... CERTEZZA – Ferdi Kadioglu è una certezza in Turchia.Ferdi Kadioglu, centrocampista classe 1999 del Fenerbahce, è finito nel mirino di Napoli e Inter. Ferdi Kadioglu, centrocampista classe 1999 del Fenerbahce, è finito nel mirino di Napoli e Inter. A ri ...