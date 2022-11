TGLA7

A 77 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, unha inflitto oggi due anni di detenzione con la condizionale a una ex segretaria di un campo di concentramento di 97 anni: Irmgard Furchner è accusata di complicità in oltre 11 mila ...... che portò all'arresto di 65 malavitosi facenti capo alla locale di ndrangheta dei c lan Madaffari, Gallace, Perronace e. Nei prossimi giorni potrebbero essere emessi dalper le ... Tribunale tedesco chiede 2 anni per segretaria lager nazista A 77 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, un tribunale tedesco ha inflitto oggi due anni di detenzione con la condizionale a una ex segretaria di un campo di concentramento di 97 anni: Irmga ...La 97enne due anni fa tentò la fuga di Redazione Online A 77 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, un tribunale tedesco ha inflitto oggi due anni di detenzione con la condizionale a una ex ...