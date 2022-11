OA Sport

Nelle prove élite saranno al via 65 atleti sia tra gli uomini che tra le donne , mentre nelle gare under 23 parteciperanno 70 uomini e 42 donne . Foto: LaPresseE quando smetterò vorrei cimentarmi nel". Pensieri in libertà su compagni (" Arnautovic ... Il 4 gennaio 2023 la ripresa della Serie A, con la 16giornata IDALLA SERIE A, SQUADRA ... Triathlon, i convocati dell'Italia per le Finali delle World Series: nove azzurri in gara tra élite ed under 23 Se ne è parlato e discusso in occasione della cena sociale del Porto 85, svoltasi presso l’Hotel Sporting di Nino Capriotti. Per introdurre i contenuti dell’idea e i possibili sviluppi è stato chiamat ...COPPA DEL MONDO BIATHLON - Il 29 novembre comincia la stagione con l'appuntamento di Kontiolahti (Finlandia) e il direttore tecnico azzurro ha diramato i nomi d ...