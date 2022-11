Tre donne uccise a Roma | la difesa | ' Esaminare il profilo psichiatrico di De Pau'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Probabilmente, dopo le sette ore di interrogatorio, oggi si avvarrà. Il suoandrà esaminato , non solo da me ma anche dalla procura. Giandavide De Pau era libero perchè non aveva ...

"Probabilmente, dopo le sette ore di interrogatorio, oggi si avvarrà. Il suo profilo psichiatrico andrà esaminato , non solo da me ma anche dalla procura. Giandavide De Pau era libero perchè non aveva ...ALESSANDRIA - A due giorni dal 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle, l'Azienda Ospedaliera di Alessandria ha diramato i dati sugli accessi ai Pronto Soccorso ...rosa' (uno ogni...« Amo mio fratello ma non potevo non denunciarlo, c’era di mezzo la morte di tre donne». Lo ha detto Francesca De Pau, sorella di Giandavide, in carcere per l’omicidio di tre prostitute avvenuto giove ...Il musical, dai produttori di «Fleabag», sarà raccontato dal punto di vista di tre donne (Ilda Boccassini, Veronica Lario e una giornalista) e «con una feroce lente femminista». Nella colonna sonora: ...