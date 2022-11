la Repubblica

... Un po' Esageri, Sui Ghiaccia e Volevo Magia ...a chiudere un concerto fatto tutto di 'vere ...minuti agrodolci e leggeri, come un ritorno a casa dopo un lungo viaggio. Vai alla FotogallerySecondo Bonomi " sulla manovra pendonoincognite . La prima è il tempo, la sua durata,a cui nessuno sembra pensare. Poi c'è la politica: è evidente che sono state prese decisioni per ... Tre cose da imparare dal caso Theranos e dalla condanna di Elizabeth Holmes Dal reddito di cittadinanza alle pensioni, le decisioni sono state spostate in avanti di un anno, spiega il presidente di Confindustria. L’intervento sul cuneo fiscale è solo un «mini-taglio». E riduc ...Continua la corsa della Roma in vetta alla classifica con le giallorosse che nell’ultimo turno conquistano anche il titolo di Campione d’Inverno che ...