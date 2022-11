Trampolino elastico | Letizia Radaelli scrive la storia | Campionessa del Mondo juniores! L’Italia molleggia sul Pianeta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022)delsta raggiungendo vette mai toccate nella sua, oggettivamente poco sfavillante negli ultimi due decenni (ovvero da quando è diventata disciplina olimpica, escludendo le belle prestazioni dell’icona Flavio Cannone ). Ai Mondiali juniores, iniziati oggi a Sòfia (Bulgaria),ha trionfato in maniera perentoria nella categoria age group 2, ovvero quella aperta alle ragazze di 13-14 anni. La classe 2009, tesserata per la Milano 2000 e accompagnata in gara da Martina Murgo, si è imposta con il superbo punteggio di 50.860. Si tratta di un sigillo magistrale per l’azzurra, anche perché l’Inno di Mameli non era mai risuonato in una rassegna iridata di questa specialità (seniores o giovanile non fa differenza)....