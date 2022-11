Traffico Roma del 23-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara mercoledì pomeriggio diintesto disagi sul lungotevere sulla tangenziale in via della Pineta Sacchetti e intanto e strade intanto sulla Prenestina lunghe code a causa di un incidente ci troviamo appena al di fuori del raccordo anulare altezza via di Torrenova sul lungotevere Farnesina incidente siamo all’altezza di Trastevere direzione Porta Portese incidente in via di risoluzione iniziati oggi lavori tra viale di Tor di Quinto alla via Flaminia ripercussioni Code in direzione Flaminia Nuova Grottarossa chiuso viale del Policlinico si tratta di lavori alle alberature e rallentamenti nelle vie circostanti in via delle Capannelle un incidente all’altezza dello Scalo moderare la velocità di Ostiense via del Mare intenso iltra Acilia e Tor di Valle ...