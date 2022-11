Totti Jr innamorato | ecco chi è la fidanzata Melissa Monti

Il 17enne fa coppia con Melissa Monti, sua coetanea con una carriera da attrice già avviata Cristian. Il figlio di Ilary Blasi e Francescosi mostra sui social insieme a Melissa Monti , la sua fidanzata. Un selfie allo specchio scattato dal figlio d'arte (è calciatore come ...Ti confesso che sonopazzo come non lo sono mai stato in vita mia. Lei è una ragazza che ...agli onori delle cronache per via delle sue confessioni sul conto di Ilary Blasi e FrancescoCristian Totti è innamorato di Melissa Monti da ormai un anno, ma la giovane coppia ha deciso di non mostrarsi insieme, se non sporadicamente. Ma ecco che il giovane… Leggi ...Cristian Totti è innamorato di Melissa Monti da ormai un anno, ma la giovane coppia ha deciso di non mostrarsi insieme, se non sporadicamente. Ma ecco che il giovane calciatore ha pubblicato una foto ...