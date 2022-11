Torino Praet | c’è l’offerta | i dettagli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilvuole fare sul serio per quanto riguarda il ritorno diin granata e avrebbe messo sul piatto la prima offerta al Leicester Ilvuole fare sul serio per quanto riguarda il ritorno diin granata e avrebbe messo sul piatto la prima offerta al Leicester. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata sarebbero pronti a offrire 5 milioni. Cifra ritenuta bassa rispetto ai 9 richiesti dalla società inglese. Possibilità prestito? Una soluzione ma soltanto se verrà poi inserito l’obbligo di riscatto. Sul giocatore si stanno muovendo anche Bologna, Sassuolo e Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

