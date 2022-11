Tom Felton rivela | “Dopo Harry Potter sono diventato un alcolista Mi sono trovato di fronte al fatto che non ero così bravo a recitare

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Draco Malfoy, pardon Tom, eun. La confessione del 35enne attore britannico è scritta nero su bianco nel libro autobiografico “Senza la bacchetta”, uscito in Italia per Vallardi. Va bene le esperienze ne I rubacchiotti e Anna and the king con Jodie Foster, ma a 12 anni essere catapultati nel magico mondo dicapita ad una manciata di bambini ogni dieci vent’anni.fu uno di questi. Nel 2001 divenne il cattivello Draco, un bulletto anche piuttosto malvagio, figura centralissima e antagonista diche apparirà poi in ben sette adattamenti cinematografici fino al 2010. Invitabile ...

Indimenticato Draco Malfoy,ha sfornato la sua biografia ufficiale, Beyond Magic: The Blessing and Curse of Growing Up a Wizard , in cui ha parlato per la prima volta di come Harry Potter gli abbia cambiato l'...Parliamo di, l'indimenticabile Draco Malfoy, l'eterno rivale di Harry Potter. Antagonista assoluto del maghetto,ha partecipato a tutti i film della saga cult, tratta dai romanzi ...Sono Draco Malfoy, pardon Tom Felton, e dopo Harry Potter sono diventato un alcolista. La confessione del 35enne attore britannico è scritta nero su bianco nel libro autobiografico “Senza la bacchetta ...Nella sua autobiografia, l'attore che interpretava il personaggio di Draco Malfoy ha parlato di un periodo di profonda depressione e del ruolo di Emma Watson nella sua guarigione ...