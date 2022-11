Tocca ai vicecampioni della Croazia | anche il Marocco si candida a sorpresa dei Mondiali

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022)aidel mondo. Il Qatar accende i riflettorisulla, che araggiunse la finale in Russia arrendendosi alla Francia, e che quest’anno, forse un po’ in sordina, ci riprovano. La squadra per larghi tratti è rimasta la stessa, il centrocampo è formidabile, manca forse un po’ di concretezza e l’età pesa per chi c’era quattro anni fa. L’ambizione dei ragazzi di Dalic, però, è tanta, e il cammino per giungere ai2022 a Doha è stato buono. Non sarà la favorita, ma proprio per questo l’incredibile mix di giocatori attuali o del recente passatoSerie A può ottenere risultati sopra le righe. Del resto, arriva da cinque vittorie di fila tra Nations League e amichevoli e non vuole fermarsi, il segreto è soprattutto la difesa ...