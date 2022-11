Tim Burton sulla nuova serie “Mercoledì” | « io e Mercoledì abbiamo la stessa visione sul mondo»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Da oggi, 23 novembre, è disponibile su Netflix ladiretta da Tim“. Jenna Ortega è la protagonista degli 8 episodi che raccontano la storia di uno dei membri più iconici della famiglia Addams. Jenna Ortega interpreta “” di TimJenna Ortega nei panni diAddams“” laspin-off, creata da Alfred Gough e Miles Millar, non poteva avere regia migliore di quella di Tim. Il regista statunitense sa come rendere al meglio le atmosfere dark e sepolcrali tipiche del genere horror. Nella ragazzina dal colletto bianco e le lunghe trecce,...

Tv Sorrisi e Canzoni

Infine, ma non per importanza,: il grande regista è approdato sul tappeto rosso indossando un classico - ma sempre elegante - completo total black. Il tocco di personalità Gli occhiali ...LEGGI:ci racconta la sua Mercoledì e la "vacanza" dal box - office cinematografico LEGGI: Mercoledì (stagione 1): la recensione LEGGI: Mercoledì: Christina Ricci loda la serie tv di ... Prima di “Mercoledì”: 10 film di Tim Burton Ha fatto il suo debutto proprio oggi su Netflix dopo mesi di grande attesa. Stiamo parlando di Mercoledì, la nuova serie di Tim Burton che punta a… Leggi ...«Lei è esattamente come ero io, da ragazzino». Il grande regista passa dal cinema («Resta il mio grande amore: ci tornerò presto») alle serie tv in streaming e ci svela perché ha scelto proprio questa ...