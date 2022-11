The Crown 5 | dove sono state girate le scene più iconiche? Guida alle location della serie Netflix

Vogue Italia

I gioielli di5: la tiare di Elisabetta II e di Lady D Le battute ironiche di re Carlo ' Durante una mia visita in Sudafrica, nel 1997 ' ha raccontato Carlo, ' il presidente Mandela mi ...Per tanti anni ha svolto l'attività di barista alPub di Feltre e, parallelamente, ha portato avanti gli studi alla facoltà di Giurisprudenza. Lo scorso anno aveva raggiunto l'importante ... The Crown, tutte le acconciature che spaccano il capello In un paio di episodi della quinta stagione di 'The Crown' viene accennata la relazione tra Lady Diana e il Dr. Hasnat Khan, il vero amore della principessa ...Il nostro focus sulle serie tv storiche che hanno segnato l’immaginario. Da quelle del passato alle più recenti, dagli errori storici ai titoli cult. Da Romulus a Vikings, da Versailles a The Crown. M ...