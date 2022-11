Tesmec potenzia l’impianto fotovoltaico | consentirà un risparmio di 760 tonnellate di CO2

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Grassobbio.S.p.A. (EURONEXT STAR MILAN: TES), societa? a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonche? di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, ha avviato i lavori per la realizzazione di un nuovo impiantoconnesso alla rete elettrica di distribuzione presso la sede operativa di Grassobbio, che ampliera? e potenziera? quello esistente. I lavori, che prevedono un investimento pari a circa 1,2 milioni di euro, con conclusione attesa a febbraio 2023, si inquadrano nella strategia di sostenibilita? del Gruppo che punta, tra l’altro, a monitorare ed ottimizzare l’utilizzo dell’energia all’interno delle strutture aziendali, anche in ...