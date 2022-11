Terremoto Irpinia 1980 | l' urlo «Fate Presto» e la responsabilità oggi

'In occasione del 42esimo anniversario deline nel sud Italia, desidero rivolgere il mio pensiero ai familiari delle vittime e a coloro che vissero in prima persona un evento cosi' catastrofico. Quella sera del 23 novembre ...: la parola ai geologi e agli architetti Gaetano Sammartino (Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale " sezione Campania ) : 'Concentrarsi sulla sicurezza degli edifici ...In memoria delle vittime del terremoto del 1980, una corona di fiori del sindaco di Napoli è stata deposta questa mattina in via Stadera, a Poggioreale, nel capoluogo partenopeo.Un terremoto di magnitudo 6.9 colpisce i territori a cavallo tra Irpinia e Basilicata, facendo precipitare nella rovina una intera civiltà contadina. I primi soccorsi sono lentissimi. La conta delle ...