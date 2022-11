Terremoto in Turchia | 50 feriti Per salvarsi si lanciano dalle finestre

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) È salito a 50il bilancio deldi magnitudo 5.9 che ha colpito Golkaya, città nel nord-ovest della. Secondo la Presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze il, avvenuto intorno alle 4 del mattino ora locale, è stato avvertito a Istanbul, nella capitale Ankara e in altre parti della regione. E sono state segnalate anche dozzine di scosse di assestamento, inclusa una di magnitudo 4.3. Almeno 50 persone sono state curate negli ospedali a Duzce e nelle regioni vicine per ferite per lo più subite durante le reazioni al. Le persone sono saltate da balconi o, e una è in gravi condizioni, ha detto il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu alla televisione privata Ntv.