Terremoto in Turchia | 46 feriti Scossa di magnitudo 6 1 in piena notte

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sono 46 le persone rimaste ferite a causa delche ha colpito nellail nord-ovest della. Lo ha reso noto l’agenzia statale per la prevenzione di disastri ed emergenze Afad, come...

Una forte scossa didi magnitudo 6.1 è stata registrata alle 4.08 ora locale (le 2.08 in Italia) nel nord - ovest della. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ...Una forte scossa didi magnitudo 6.1 è stata registrata alle 4:08 ora locale (le 2:08 in Italia) nel nordovest della. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ) ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata alle 4:08 ora locale (le 2:08 in Italia) nel nordovest della Turchia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di ...