Terremoto in diretta | il conduttore continua a leggere le news | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Undi magnitudo 5,9 ha colpito la colpito la provincia di Duzce, nel nord-ovest della Turchia all'alba di mercoledì, causando danni ad alcuni edifici e panico diffuso nella popolazione. Almeno 68 persone sono rimaste ferite, la maggior parte mentre cercavano di fuggire dalle loro case. A Istanbul, ildell'emittente privata TGRT stava aggiornando i telespettatori sul sisma mentre è stato sorpreso da un'altra forte scossa che ha fatto tremare lo studio ma il giornalista non sii è fatto prendere dal panico: "Ilè in corso anche in questo momento...".