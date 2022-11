Tempesta d’amore anticipazioni 27 Novembre – 3 Dicembre 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022)2727Rosalie si appella ancora una volta alla sua amicizia con Cornelia, riuscendo a far considerare a quest’ultima l’ipotesi che Ariane stia effettivamente tramando alle loro spalle.Max sorprende Vanessa acquistando un camper per fare un viaggio insieme a lei. La ragazza è molto toccata dal gesto, ma confessa L'articolo proviene da MediaTurkey.

i rapporti tra sorellastre sono spesso stati complicati e quello tra Maja (Christina Arends) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non fa eccezione! Nelle prossime puntate ...... tutti stanno per essere travolti da un'onda, da unache ... Non ne ha il coraggio, si abbandona a unimmaginando che il ... Evidentemente, esiste qualcosa'altro, di sconosciuto, un ...