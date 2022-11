Telese Terme | studenti in marcia contro la violenza sulle donne

Agenzia ANSA

Spegnere un lampione su due e risparmiare così qualcosa come 300mila euro. Non poco per un comune di circa settemila abitanti, come Telese Terme, nel Beneventano. In una nota si legge che "è in via di ultimazione la sperimentazione attuata dal Comune per ridurre i consumi energetici. In seguito a un incontro tra il sindaco e i ..."