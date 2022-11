Tegola Danimarca | mondiale finito per il centrocampista

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’avventura è già finita. Subire un infortunio è una cosa tremenda per un calciatore, a maggior ragione se si palesa nel più sbagliato dei momenti, proprio durante il. Non deve essere facile venire a conoscenza con la triste verità di non poter più lottare con la maglia della tua Nazionale sulla pelle; come un macigno in piena schiena. Deve essersi sentito così ildanese Thomas Delaney, dopo il riscontro dell’infortunio rimediato contro la Tunisia nella prima partita del girone. Thomas DelaneyIl giocatore di proprietà del Siviglia sarà quindi costretto a saltare il resto delper un problema al ginocchio. A confermarlo è stata la stessaattraverso i suoi canali social. Giulio De Pino