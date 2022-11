Sussidi alle industrie europee. Così si tenta di rincorrere Usa e Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’Unione europea starebbe lavorando a uno schema di emergenza per erogaread alta tecnologia tramite il fondo di sovranità europeo, di cui la presidente Ursula von der Leyen ha parlato durante il discorso sullo stato dell’Unione. La mossa, rivelata da Politico, arriva nell’allarme generale suonato in questi mesi a Bruxelles dopo che diversi politici e funzionari hanno accusato le misure protezionistiche statunitensi, contenute nel Green Deal approvato a fine estate, di svantaggiare i concorrenti europei. Il cosiddetto Inflation Reduction Act (Ira) americano era già stato criticato dagli europei per il suo “buy American”, che consisteva in una serie di incentivi principalmente nel settore automotive a cui possono accedere anche le aziende canadesi e messicane, ma non quelle. Dal 2023 è ...