Susan Sarandon è la nuova Monarca’ della musica country

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Monarch - Laè un Affare di Famiglia Se sentite la mancanza di Rayna Jaymes,suae in generale di Nashville, Sky Serie è pronta a consolarvi da questa sera alle 21.15 con la novità assoluta Monarch – Laè un Affare di Famiglia. Una serie in undici episodi con protagonista un’altra stella di quel generele, un’altra donna forte e decisa a non perdere quanto conquistato, che risponde al nome di Dottie Cantrell Roman. Ad interpretarla, il Premio Oscar. Prodotta da Sony e creata da Melissa London Hilfers, la serie è ambientata in Texas e, oltre a Nashville, sulla carta riporta alla mente altre due serie molto amate, ovvero Empire e Yellowston: la prima per l’ambientele, la ...