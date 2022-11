Surreale Bersani | senza Reddito Italia a picco | Ma io mi sono astenuto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La manovra del governo di Giorgia Meloni è sostanzialmente in continuazione con le misure di Mario Draghi sulle bollette, per il resto è "contromano" perchéelementi "segnaletici", che segnalano "una prospettiva di destra". Pier Luigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, spara a zero sulla legge di Bilancio soprattutto per il "lassismo fiscale, e attenzione che dal prossimo anno non ci sarà più la BCE che ci darà una mano. E per la guerra ai poveri. Lo sguardo del governo sul Paese non è sincero, è ideologico. L'inflazione al 10% è una patrimoniale sulla fascia più debole e su un pezzo del mondo del lavoro". Per l'esponente di sinistra "siamo in una situazione pre-recessiva, non sarà facile trovare lavoro" a chi perde ildi cittadinanza, "Cosa significa occupabile? Occupabile de che? Parliamo di gente o ...