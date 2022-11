Supercoppa Italiana | si gioca il 18 gennaio alle 20

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ufficializzate data e orario dellatra Inter e Milan A poco meno di due mesi dalla partita, c’è l’ufficialità sulla data e l’orario dellatra Inter e Milan. A comunicarlo è la Lega Serie A in una nota ufficiale. “La gara per l’aggiudicazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023, trentacinquesima edizione del trofeo, si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita), al “King Fahd International Stadium”, mercoledì 182023, con inizioore 22.00 locali (20.00 ora)”. “La gara verrà disputata tra le Società: A.C. Milan S.p.A. Campione d’Italia Serie A TIM 2021/2022 e F.C. Internazionale S.p.A. Vincitrice Coppa Italia FRECCIAROSSA 2021/2022. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5” L'articolo proviene da ...

La data ufficiale dellatra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi dopo i Mondiali Milan e Inter si affronteranno mercoledì 18 gennaio 2023 a Riad (Arabia Saudita) per la...Commenta per primo Milan e Inter si affronteranno mercoledì 18 gennaio 2023 a Riad (Arabia Saudita) per la. La Lega Serie A rende note con un comunicato ufficiale data e ora della sfida tra i vincitori dell'ultima Serie A e dell'ultima Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta in ...Dopo la sosta per i Mondiali del Qatar, il Milan di Stefano Pioli sarà chiamato sin da subito a partire forte nel mese di gennaio. I rossoneri, infatti, ...La Lega Serie A ha reso note tutte le informazioni relative alla Supercoppa Italiana, che come noto si giocherà a gennaio a Riyadh, Arabia Saudita, tra Milan e Inter. Di seguito la ...