Superbonus | con la riduzione al 90% si risparmiano 4 | 5mld

Il(ma al 90%) viene inoltre confermato per le villette delle famiglieun reddito complessivo sotto i 15mila euro (calcolato in base al numero dei componenti familiari), per ...Il servizio Edilizia privata e Suap, in collaborazioneil servizio Innovazione e transizione ... Sarà possibile anche inoltrare richiesta di assistenza tramite mail all'indirizzo mail@...In attesa della definitiva conversione del Decreto Aiuti quater, l'ANAMMI propone di rivedere il provvedimento per tutelare aziende, professionisti e condòmini.Santosuosso: “Riqualificare un intero patrimonio edilizio è un passaggio che andrebbe fatto” Nella mattinata odierna, presso la Sala Assembleare della sede di Confcommercio, la Consulta dell’Edilizia ...