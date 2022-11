Suor Cristina | le Orsoline rompono il silenzio | “Dispiaciute | pregheremo per lei”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ha fatto il giro del web la notizia diche ha deciso di abbandonare il velo, presentandosi a Verissimo in abiti “civili”, semplicemente comeScuccia. Diventata popolarissima grazie al programma The Voice,ha deciso di abbandonare la vita consacrata, e ora fa la cameriera in Spagna. Sul caso è arrivato il commento della madre generale Carmela Distefano a nome delledella Sacra Famiglia. “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di– commenta la religiosa – Siamo certamentedi non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il ...

Ha fatto molto scalpore l'uscita pubblica diScuccia, da molti conosciuta come, vincitrice della seconda edizione del talent show The Voice of Italy , che, durante la trasmissione Verissimo di tre giorni fa, ha annunciato pubblicamente di aver rinunciato ai voti ...Articoli più letti, che vinse The Voice nel 2014, cambia vita di Antonella Rossi Lorenzo, morto a 14 anni: la mamma lanciò un appello per scrivergli delle lettere di Chiara Pizzimenti ...Cristina Scuccia, oggi 34enne, era salita alla ribalta nel 2014 con la vittoria al talent show The Voice. Oggi vive in Spagna e lavora come cameriera, dopo aver rinunciato all'abito ma non alla musica ...Il provincialismo dei mass media si vede quando muore un gigante della canzone come Pablo Milanes: ha scritto capolavori Certo. Ha imposto, in tutta l'America Latina, un genere Certo. Ma non ...