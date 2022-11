Suor Cristina | arrivano le parole della Madre Superiora sulla sua riconversione

La nuova vita di, la nota vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita. Lascia la vita consacrata per pensare alla musica.Scuccia, ...Dopo l'annuncio della rinuncia ai voti,Scuccia ha ricevuto gli auguri dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia Per, anzi ormai soloScuccia , arriva anche la benedizione delle suore Orsoline. Dopo la decisione della cantante di abbandonare la vita consacrata, resa nota durante un'intervista ...Suor Cristina, la nota vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita. Lascia la vita consacrata per pensare alla musica.Sulla riconversione di Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, ospite a Verissimo nella scorsa puntata, è intervenuta la Madre Superiora dell'Ordine delle Orsoline. Ecco cosa ha detto.