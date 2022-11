Suicidio 13enne esclusa dal gruppo Whatsapp | veri motivi | tanti rischiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un fatto veramente tragico è accaduto nella cittadina di Monopoli in provincia di Bari. Una tredicenne si è tolta la vita domenica mentre era sola in casa. Il motivo di questo gesto terribile sarebbe stato quello dell’esclusione da undidella quale era parte insieme a degli amici. Si tratta di un gesto assolutamente tragico e spaventoso nei confronti del quale avere il massimo rispetto.tredicenne (Fonte: ilovetrading.it)Ma proprio perché si tratta di un gesto assolutamente estremo è importante capire come sia potuto avvenire un fatto del genere e soprattutto perché gli psicologi e gli educatori mettono in guardia nei confronti delle dinamiche che nascono proprio sue nei sistemi di messaggistica istantanea. Idi questo gesto Oggi le ...

Nei prossimi giorni la Procura ascolterà anche la famiglia per capire se, anche prima del, laavesse mostrato disagio rispetto ai rapporti con i suoi coetanei. Il reato ipotizzato è ...Orrore in Puglia , dove dietro ildi unaci sarebbe l'ombra del bullismo . La ragazzina si era uccisa in bagno con una corda forse per l'esclusione da una chat per un'uscita , almeno secondo le indiscrezioni fatte ...Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sciogliere i dubbi sulla morte della 13enne che si è tolta la vita mentre era da sola in casa domenica scorsa a ...Secondo quanto rivelato da fonti investigative a Fanpage.it, la 13enne morta suicida a Monopoli potrebbe aver agito dopo aver ricevuto alcuni ...