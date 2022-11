Studentesse americane violentate a Trastevere | arrestato un tassista di 34 anni Il gip | “Azione premeditata”

RaiNews

Fulvio Fiano e Rinaldo Frignani per il 'Corriere della Sera - Edizione Roma' trastevere carabinieri Nel giorno in cui il Viminale presenta il dossier 'Il pregiudizio e la violenza contro le donne' - ...Un tassista di 34 anni, Antonio Macrì, è finito a Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze, duedella John Cabot, per un'aggressione avvenuta lo scorso 14 ottobre in viale Trastevere, a Roma, nei pressi dell'ostello dell'Università in cui studiavano le ragazze. Macrì, già ... Due studentesse americane violentate a Trastevere È indiziato per il reato per violenza sessuale, il tassista romano accusato di aver molestato due studentesse americane in viale Trastevere, a Roma. I fatti risalgono alla sera del 14 ottobre scorso, ...Dopo avere accompagnate all'alloggio, approfittando di un malore delle due le ha raggiunte alle spalle e approfittato di loro. Le due ragazze lo hanno filmato, permettendo di giungere alla sua cattura ...